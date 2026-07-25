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Трамп заявил о готовности выслушать предложения Ирана по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности выслушать предложения Ирана для урегулирования конфликта, однако подчеркнул, что Тегеран не должен получить ядерное оружие. Об этом он сказал на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности выслушать предложения Ирана для урегулирования конфликта, однако подчеркнул, что Тегеран не должен получить ядерное оружие. Об этом он сказал на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

— Я готов их выслушать. Но нельзя, чтобы они получили ядерное оружие, — заявил Трамп.

Он отметил что, по его мнению, власти Ирана очень хотели бы заключить сделку, но время для этого еще не пришло. Власти Ирана неоднократно заявляли, что не стремятся к получению ядерного оружия, передает ТАСС.

США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.

Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.

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