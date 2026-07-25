Трамп заявил о готовности выслушать предложения Ирана по урегулированию конфликта

— Я готов их выслушать. Но нельзя, чтобы они получили ядерное оружие, — заявил Трамп.
Он отметил что, по его мнению, власти Ирана очень хотели бы заключить сделку, но время для этого еще не пришло. Власти Ирана неоднократно заявляли, что не стремятся к получению ядерного оружия, передает ТАСС.
США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.
Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.