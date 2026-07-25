Отец четырех уникальных близнецов в Петербурге может остаться без работы

Да, город выделил семье «социальную няню». Но ее помощь — 12 часов в неделю. О няне — Тамаре Битаровой — Мария и Юрий отзываются очень хорошо. Однако два раза по шесть часов — этого очень, очень мало. Та же прогулка с четверней превращается в сложную манипуляцию. Гулять с двумя колясками (каждая на двоих детей) одному человеку невозможно физически. То есть в парк нужно выходить либо вдвоем, либо «выгуливать» малышек в два приема.