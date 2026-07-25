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Отец четырех уникальных близнецов в Петербурге может остаться без работы

Девочки подрастают — им уже почти четыре месяца. Начали купать их в большой ванне — и им очень понравилось.

Источник: Российская газета

«Стали смотреть — осмысленно. Как в душу заглядывают», — рассказывают о своих знаменитых четырех девчушках-близняшках их родители — Мария Макаренко и Юрий Филиппов. Об этой необычной семье, в которой появились на свет генетически идентичные четверняшки «Российская газета» рассказала, когда малышек выписали из роддома.

Такие однояйцевые близнецы — один случай на 15,5 миллиона родов, и ранее в России не фиксировался. Анна, Василиса, София и Анастасия — единственные такие в нашей стране. А в семье у них еще есть старший брат — 27-летний Александр, инвалид-колясочник, который активно помогает родителям ухаживать за малышками.

Мама, папа и брат все лучше и лучше различают своих девочек. Анечка — более плотненькая, Василиса — самая худенькая, Соню и Настю внешне отличить друг от друга пока сложнее. Разве что — немного по-разному растут волосики.

Позади волнения, связанные с беременностью, сложными родами (в операционной было 32 медика), послеродовым периодом, когда малышки и мама находились в больнице и медикам пришлось бороться за жизнь Марии. «Когда вынырнула, словно из тьмы, первая мысль была даже не о девочках, которых я еще не видела после операции кесарева сечения, а о сыне Саше, — говорит Мария. — Как он будет, если меня не станет?».

О тех переживаниях в семье вспоминают все реже и реже. Девочки растут, каждый день — что-то новое. Появились и другие проблемы. Семья их решает, но, увы, не всё ей по силам.

Мария и Юрий честно признаются: очень устали. На вопрос, чего не хватает больше всего, Мария отвечает: «Времени!» Потому что каждой дочке нужно постоянное общение с мамой. А мама физически не в состоянии это сделать.

Да, город выделил семье «социальную няню». Но ее помощь — 12 часов в неделю. О няне — Тамаре Битаровой — Мария и Юрий отзываются очень хорошо. Однако два раза по шесть часов — этого очень, очень мало. Та же прогулка с четверней превращается в сложную манипуляцию. Гулять с двумя колясками (каждая на двоих детей) одному человеку невозможно физически. То есть в парк нужно выходить либо вдвоем, либо «выгуливать» малышек в два приема.

В итоге 47-летней Марии справляться с уходом сразу за четырьмя малышками вынужден помогать Юрий. И это очень сильно начинает сказываться на бюджете семьи. Отец не может нормально работать. А как? Если все время при детях?

«Нам бы няню часа на четыре каждый будний день, тогда Юрий мог бы вернуться к работе. Сейчас — нереально, а между тем заказы, которые у него были, передают другим авторам», — говорит Мария.

Четырехкомнатная квартира, которую родители приобрели задолго до появления близняшек, у семьи в ипотеке. То есть нужны деньги не только на повседневные нужды, но и на погашение долга перед банком. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет Мария не получает, так как последнее время официально являлась самозанятой и дополнительные договоры с Соцфондом не заключала.

«Ранее я работала много лет, как большинство. Но это не учитывается», — поясняет Мария.

Положенный материнский капитал семья, скорее всего, отдаст на ипотеку. Хотя, на первый взгляд, разумнее полученные от государства сертификаты вложить в покупку дополнительного жилья, которое точно понадобится при таком числе детей. Но что тогда будет с нынешней ипотекой?

Родители уже думают о будущем девочек. Прикидывают, где в округе интересные кружки есть. Возможно, кто-то предпочтет живопись: все-таки «художественные гены» — и мама, и папа — художники. Юрий пишет иконы, Мария — мультипликатор.

«Но хотелось бы, чтобы хоть одна стала врачом, — раскрывает тайную мечту Мария. — Когда они станут взрослыми, нам будет много лет и без врачебной помощи нам не обойтись. Но мы поддержим любой их выбор».

А на днях случилось большое событие: семья получила обещанную городом машину — минивэн, в который реально могут поместиться все семеро. Впрочем, папа все-таки надеется вернуться на работу. Большую семью надо кормить.

Комментарий.

Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития:

"В плане социальной поддержки история с появлением на свет уникальных четверняшек имеет несколько аспектов.

Первый касается проблемы с самозанятыми. Их число по стране растет, будет увеличиваться и дальше. Вопрос: как таким людям (в нашем случае матери) можно будет получать выплаты, положенные именно работающим гражданам?

Да, самозанятые выплачивают налоги, но все-таки не в том объеме, как официально оформленные по трудовой книжке. Есть алгоритмы, при которых и самозанятым все выплаты доступны. Но для это они должны вовремя оформлять определенные договоры, делать выплаты. То есть государственным органам надо шире рекламировать эти возможности, чтобы люди оформляли свои документы с учетом, что может понадобиться больничный лист, декретные, пособия по уходу за ребенком и прочее.

Второй важный аспект, о котором нельзя забывать. Чиновники не могут, да и не должны нарушать закон. Если в законе не прописано, что при рождении сразу большого количества детей положено то-то и то-то, они не могут сделать это «в виде исключения». То есть в законодательстве тогда должны быть очень четко прописаны любые жизненные ситуации и объем поддержки.

Третий аспект, и сейчас для семьи самый насущный. Помощь по уходу. Супруг не может выйти на работу, поскольку вынужден помогать. Пособия закончатся, и встанет вопрос: «На что жить?» Социальную няню город выделяет только на 12 часов в неделю. Конечно, мало для четверни. Но опять-таки менять закон «на ходу» никто не будет. Да и размер помощи регламентируется с учетом финансирования, наличия работников. Родственники тяжелобольных, нуждающихся в постоянном уходе, тоже могут сказать, что были вынуждены уволиться с хорошей работы из-за необходимости ухода. Им бы тоже помощница не помешала.

На эти темы можно говорить бесконечно, поэтому вернемся к главному вопросу: что делать? Выход вижу пока только один — привлекать к помощи этой замечательной семье благотворительные фонды (могли бы выделить средства на няню), волонтерские организации, церковные приходы. Волонтерские организации и церковные приходы могли бы найти людей, которые проживали в относительной близости к семье и могли бы помочь с прогулками, еще чем-то, что не требует особой квалификации.

Уверен, родители Анны, Василисы, Софии, Анастасии и Александра справятся со всеми трудностями. Но им нужно помочь. Чтобы у матери не наступило выгорания, а отец вышел на работу".

Справка «РГ».

На что семья Макаренко-Филипповых имеет право?

Из федерального бюджета.

  • Материнский капитал в размере 963 243 рубля.

Из регионального бюджета.

  1. На получение земельного участка (или же сертификата на его получение, размер определен в 497 тысяч 589 рублей).
  2. На материнский региональный капитал — на третьего и четвертого ребенка — сейчас его размер определен в 224 тысячи 578 рублей. То есть на троих детей (с третьего по пятого) — 673 734 рублей.
  3. На единовременную компенсационную выплату — 60 347 рублей на второго ребенка, 75 430 рублей — на третьего и четвертого и последующих (на каждого, если родилась двойня, тройня, четверня). В данном случае семья получает 286 637 рублей. Эти деньги перечисляются на специальную карту, по которой можно приобрести только товары детского ассортимента.
  4. Семья может пользоваться бесплатным пунктом проката вещей для малышей (такие пункты есть в каждом районе Санкт-Петербурга). Там можно взять (и семья Макаренко-Филипповых взяла) детские коляски, кроватки.
  5. Если семья будет признана малоимущей, то сможет претендовать на ежемесячное детское пособие — 6 499 рублей на каждого ребенка.