Отец четырех уникальных близнецов в Петербурге может остаться без работы

«Стали смотреть — осмысленно. Как в душу заглядывают», — рассказывают о своих знаменитых четырех девчушках-близняшках их родители — Мария Макаренко и Юрий Филиппов. Об этой необычной семье, в которой появились на свет генетически идентичные четверняшки «Российская газета» рассказала, когда малышек выписали из роддома.
Такие однояйцевые близнецы — один случай на 15,5 миллиона родов, и ранее в России не фиксировался. Анна, Василиса, София и Анастасия — единственные такие в нашей стране. А в семье у них еще есть старший брат — 27-летний Александр, инвалид-колясочник, который активно помогает родителям ухаживать за малышками.
Мама, папа и брат все лучше и лучше различают своих девочек. Анечка — более плотненькая, Василиса — самая худенькая, Соню и Настю внешне отличить друг от друга пока сложнее. Разве что — немного по-разному растут волосики.
Позади волнения, связанные с беременностью, сложными родами (в операционной было 32 медика), послеродовым периодом, когда малышки и мама находились в больнице и медикам пришлось бороться за жизнь Марии. «Когда вынырнула, словно из тьмы, первая мысль была даже не о девочках, которых я еще не видела после операции кесарева сечения, а о сыне Саше, — говорит Мария. — Как он будет, если меня не станет?».
О тех переживаниях в семье вспоминают все реже и реже. Девочки растут, каждый день — что-то новое. Появились и другие проблемы. Семья их решает, но, увы, не всё ей по силам.
Мария и Юрий честно признаются: очень устали. На вопрос, чего не хватает больше всего, Мария отвечает: «Времени!» Потому что каждой дочке нужно постоянное общение с мамой. А мама физически не в состоянии это сделать.
Да, город выделил семье «социальную няню». Но ее помощь — 12 часов в неделю. О няне — Тамаре Битаровой — Мария и Юрий отзываются очень хорошо. Однако два раза по шесть часов — этого очень, очень мало. Та же прогулка с четверней превращается в сложную манипуляцию. Гулять с двумя колясками (каждая на двоих детей) одному человеку невозможно физически. То есть в парк нужно выходить либо вдвоем, либо «выгуливать» малышек в два приема.
В итоге 47-летней Марии справляться с уходом сразу за четырьмя малышками вынужден помогать Юрий. И это очень сильно начинает сказываться на бюджете семьи. Отец не может нормально работать. А как? Если все время при детях?
«Нам бы няню часа на четыре каждый будний день, тогда Юрий мог бы вернуться к работе. Сейчас — нереально, а между тем заказы, которые у него были, передают другим авторам», — говорит Мария.
Четырехкомнатная квартира, которую родители приобрели задолго до появления близняшек, у семьи в ипотеке. То есть нужны деньги не только на повседневные нужды, но и на погашение долга перед банком. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет Мария не получает, так как последнее время официально являлась самозанятой и дополнительные договоры с Соцфондом не заключала.
«Ранее я работала много лет, как большинство. Но это не учитывается», — поясняет Мария.
Положенный материнский капитал семья, скорее всего, отдаст на ипотеку. Хотя, на первый взгляд, разумнее полученные от государства сертификаты вложить в покупку дополнительного жилья, которое точно понадобится при таком числе детей. Но что тогда будет с нынешней ипотекой?
Родители уже думают о будущем девочек. Прикидывают, где в округе интересные кружки есть. Возможно, кто-то предпочтет живопись: все-таки «художественные гены» — и мама, и папа — художники. Юрий пишет иконы, Мария — мультипликатор.
«Но хотелось бы, чтобы хоть одна стала врачом, — раскрывает тайную мечту Мария. — Когда они станут взрослыми, нам будет много лет и без врачебной помощи нам не обойтись. Но мы поддержим любой их выбор».
А на днях случилось большое событие: семья получила обещанную городом машину — минивэн, в который реально могут поместиться все семеро. Впрочем, папа все-таки надеется вернуться на работу. Большую семью надо кормить.
Комментарий.
Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития:
"В плане социальной поддержки история с появлением на свет уникальных четверняшек имеет несколько аспектов.
Первый касается проблемы с самозанятыми. Их число по стране растет, будет увеличиваться и дальше. Вопрос: как таким людям (в нашем случае матери) можно будет получать выплаты, положенные именно работающим гражданам?
Да, самозанятые выплачивают налоги, но все-таки не в том объеме, как официально оформленные по трудовой книжке. Есть алгоритмы, при которых и самозанятым все выплаты доступны. Но для это они должны вовремя оформлять определенные договоры, делать выплаты. То есть государственным органам надо шире рекламировать эти возможности, чтобы люди оформляли свои документы с учетом, что может понадобиться больничный лист, декретные, пособия по уходу за ребенком и прочее.
Второй важный аспект, о котором нельзя забывать. Чиновники не могут, да и не должны нарушать закон. Если в законе не прописано, что при рождении сразу большого количества детей положено то-то и то-то, они не могут сделать это «в виде исключения». То есть в законодательстве тогда должны быть очень четко прописаны любые жизненные ситуации и объем поддержки.
Третий аспект, и сейчас для семьи самый насущный. Помощь по уходу. Супруг не может выйти на работу, поскольку вынужден помогать. Пособия закончатся, и встанет вопрос: «На что жить?» Социальную няню город выделяет только на 12 часов в неделю. Конечно, мало для четверни. Но опять-таки менять закон «на ходу» никто не будет. Да и размер помощи регламентируется с учетом финансирования, наличия работников. Родственники тяжелобольных, нуждающихся в постоянном уходе, тоже могут сказать, что были вынуждены уволиться с хорошей работы из-за необходимости ухода. Им бы тоже помощница не помешала.
На эти темы можно говорить бесконечно, поэтому вернемся к главному вопросу: что делать? Выход вижу пока только один — привлекать к помощи этой замечательной семье благотворительные фонды (могли бы выделить средства на няню), волонтерские организации, церковные приходы. Волонтерские организации и церковные приходы могли бы найти людей, которые проживали в относительной близости к семье и могли бы помочь с прогулками, еще чем-то, что не требует особой квалификации.
Уверен, родители Анны, Василисы, Софии, Анастасии и Александра справятся со всеми трудностями. Но им нужно помочь. Чтобы у матери не наступило выгорания, а отец вышел на работу".
Справка «РГ».
На что семья Макаренко-Филипповых имеет право?
Из федерального бюджета.
- Материнский капитал в размере 963 243 рубля.
Из регионального бюджета.
- На получение земельного участка (или же сертификата на его получение, размер определен в 497 тысяч 589 рублей).
- На материнский региональный капитал — на третьего и четвертого ребенка — сейчас его размер определен в 224 тысячи 578 рублей. То есть на троих детей (с третьего по пятого) — 673 734 рублей.
- На единовременную компенсационную выплату — 60 347 рублей на второго ребенка, 75 430 рублей — на третьего и четвертого и последующих (на каждого, если родилась двойня, тройня, четверня). В данном случае семья получает 286 637 рублей. Эти деньги перечисляются на специальную карту, по которой можно приобрести только товары детского ассортимента.
- Семья может пользоваться бесплатным пунктом проката вещей для малышей (такие пункты есть в каждом районе Санкт-Петербурга). Там можно взять (и семья Макаренко-Филипповых взяла) детские коляски, кроватки.
- Если семья будет признана малоимущей, то сможет претендовать на ежемесячное детское пособие — 6 499 рублей на каждого ребенка.