Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область подверглась массированной атаке ВСУ, есть пострадавшие

Силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА и ракет в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ВСУ ночью нанесли удары по Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Ростовская область подверглась сегодня ночью массированной воздушной атаке. Силы ПВО работали во всех районах области. В результате уничтожены БПЛА и ракеты», — написал он на платформе «Макс».

В результате налета дронов пострадали четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один — в Красносулинском районе. Всем им оказали медицинскую помощь. Двоих госпитализировали, сейчас они в больнице в региональном центре.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше