Ростовская область подверглась массированной атаке ВСУ, есть пострадавшие

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ВСУ ночью нанесли удары по Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Ростовская область подверглась сегодня ночью массированной воздушной атаке. Силы ПВО работали во всех районах области. В результате уничтожены БПЛА и ракеты», — написал он на платформе «Макс».
В результате налета дронов пострадали четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один — в Красносулинском районе. Всем им оказали медицинскую помощь. Двоих госпитализировали, сейчас они в больнице в региональном центре.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.