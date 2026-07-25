Активистка из Хабаровского педагогического колледжа стала участницей Всероссийского студенческого выпускного

Выпускница Хабаровского педагогического колледжа по специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании» прошла конкурс и попала в 600 участников Всероссийского студенческого выпускного — 2026, который прошел в Москве. Участники встретились с экспертами в области образования, медиа, творчества и молодежной политики, обсудили с ними карьерный путь, вдохновились новыми возможностями и получили ответы на свои вопросы. После выпускники продолжили работу на форсайт-сессиях — анализировали современные вызовы, обсуждали тренды и формировали образ будущего своих направлений. Ксения выбрала тематический блок «Образование будущего, и приняла участие в открытом диалоге. На выпускном Ксении вручили диплом за успешное обучение, активное участие в проектах и программах молодежной политики и воспитательной деятельности, а также за вклад в развитие единого студенческого сообщества России. “Поздравляем Ксению с этим значимым достижением! Ее участие в масштабном событии федерального уровня — это не только личная победа и признание ее талантов, но и высокая оценка качества подготовки специалистов в нашем колледже в рамках реализации федерального проекта “Профессионалитет”. Колледж гордится своими выпускниками и всегда поддерживает их инициативы!” — отметили в Хабаровском педагогическом колледже. Напомним, что Хабаровский педагогический колледж реализует федпроект “Профессионалитет”, а преподаватели учебного заведения — активно участвуют в различных проектах и организуют их сами.