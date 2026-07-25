От +18 до +26, дождь, гроза, град и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 25 июля

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный будет дуть со скоростью в 6 — 11 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 — 19 м/с. В ночь на воскресенье, по прогнозу, будет переменная облачность, возможны кратковременный дождь и гроза, местами прольется сильный дождь и выпадет град. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный задует со скоростью в 7 — 12 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 — 20 м/с, ночью и утром в отдельных районах — до штормовых 25 м/с.