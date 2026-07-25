«Рада такому решению суда»: следователь раскрыла подробности громкого дела о торговле детьми

«Все привыкли видеть в качестве обвиняемых настоящих злодеев — убийц, насильников и так далее. И даже если сам пострадавший не очень хороший человек, в любом случае мы защищаем охраняемые законом интересы. Здесь же по итогам расследования мы пришли к тому, что одни женщины отдавали детей, другие брали их себе, третьи помогали первым и вторым. Они нарушили закон, нарушили порядок усыновления. Но физически никто не пострадал», — поделилась с корреспондентом KP.RU следователь.