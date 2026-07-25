«Рада такому решению суда»: следователь раскрыла подробности громкого дела о торговле детьми

Следователь по особо важным делам столичного управления Следственного комитета Алла Морозенко в преддверии профессионального праздника рассказала KP.RU о своей работе. Особое внимание она уделила громкому делу многодетных матерей Юлии Логиновой и Натальи Патоки, обвиненных в торговле детьми. Морозенко призналась, что это дело стало самым тяжелым в ее практике с моральной точки зрения.
«Все привыкли видеть в качестве обвиняемых настоящих злодеев — убийц, насильников и так далее. И даже если сам пострадавший не очень хороший человек, в любом случае мы защищаем охраняемые законом интересы. Здесь же по итогам расследования мы пришли к тому, что одни женщины отдавали детей, другие брали их себе, третьи помогали первым и вторым. Они нарушили закон, нарушили порядок усыновления. Но физически никто не пострадал», — поделилась с корреспондентом KP.RU следователь.
По словам Морозенко, условия жизни детей в приемных семьях были лучше, чем у биологических матерей, которые до этого искали возможности для криминальных абортов. Сложность, по словам Морозенко, заключалась в том, что дети любили приемных матерей, но нужно было разобраться в истинных обстоятельствах и мотивах фигурантов.
В конце июня суд в Москве вынес решение по делу Логиновой и Патоки. Многодетные матери были приговорены к 4,5 годам лишения свободы условно с освобождением от наказания в связи с деятельным раскаянием. Морозенко призналась, что лично рада такому решению.
«И если вы спрашиваете мое личное человеческое мнение по поводу такого решения суда, я рада», — сказала следователь.