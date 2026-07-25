Народные приметы на 26 июля: чего нельзя делать в день Гаврилы Летнего?

Работа будет даваться легко, а плоды труда обязательно порадуют. Чтобы деньги в дом потекли рекой, можно попробовать старинный обряд — получивший известность еще до Крещения Руси. Нужно выкопать в огороде луковицу, разделить на две части и положить между половинками любую монету. Затем полученный ритуальный предмет следует обвязать красной нитью и бросить в печь. Когда печеным луком сильно запахнет, нужно будет прочесть наговор: «Как огонь разгорается, так и богатство мое множится». После этого монету следует аккуратно извлечь вместе с остатками лука и закопать в земле у дома с восточной стороны, да так, чтоб никто не увидел. Согласно поверьям наших предков, ровно через семь недель в семью придут деньги.