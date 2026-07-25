Народные приметы на 26 июля: чего нельзя делать в день Гаврилы Летнего?

26 июля Церковь чтит архангела Гавриила, на Руси день прозвали «Гаврила Летний». С этой датой у наших предков было связано немало запретов и традиций. В давние времена люди верили, что соблюдение ряда правил, которые сегодня могут показаться странными, убережет их от бед и напастей. Расскажем, как было принято вести себя на Руси 26 июля, чтобы в жизни не началась черная полоса.
Народные приметы на 26 июля: что нельзя делать.
Архангела Гавриила почитают как хранителя веры и помощника в трудах. Поэтому главный запрет этой даты касается бездельников. Лениться 26 июля может быть даже опасно, ведь так можно лишиться не только денег, но и друзей.
В старину говорили, что ни в коем случае нельзя перекладывать свои заботы на чужие плечи. Якобы это станет причиной болезни.
Проблемы со здоровьем, если верить приметам, могут грозить и тому, кто привык спать до обеда и много есть. Любителям же подслушивать чужие разговоры и подсматривать в соседские окна мудрецы на Руси пророчили потерю слуха и зрения.
26 июля не рекомендуется готовить рыбу. Несколько веков назад бытовало мнение, что из-за ухи или пирогов со щукой в семье начнется скандал.
Юным девушкам в этот день строго-настрого запрещали гладить котов. Считалось, что так они привлекут в свою жизнь дамского угодника, который будет изменять им с первого дня.
Женщинам замужним не советовали сидеть на углу стола. Якобы так они могут рано овдоветь.
Если в семье подрастают дети, на Гаврилу Летнего их ни в коем случае нельзя наказывать. В старину люди верили, что это грозит ребенку заиканием.
Следует быть аккуратнее с тратами. Лишние расходы могут привести человека в долговую яму.
Также не рекомендуется одалживать кому-либо деньги — в противном случае с ними можно проститься навсегда.
Если верите в приметы, не заглядывайте в колодец после заката. Наши предки не сомневались: так можно стать жертвой нечисти.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 26 июля: что можно делать.
День Гаврилы Летнего идеально подходит для начала новых дел. Тем, кто строил амбициозные планы или не мог решиться изменить свою жизнь, обязательно улыбнется удача. Во всяком случае, если не сидеть сложа руки.
Работа будет даваться легко, а плоды труда обязательно порадуют. Чтобы деньги в дом потекли рекой, можно попробовать старинный обряд — получивший известность еще до Крещения Руси. Нужно выкопать в огороде луковицу, разделить на две части и положить между половинками любую монету. Затем полученный ритуальный предмет следует обвязать красной нитью и бросить в печь. Когда печеным луком сильно запахнет, нужно будет прочесть наговор: «Как огонь разгорается, так и богатство мое множится». После этого монету следует аккуратно извлечь вместе с остатками лука и закопать в земле у дома с восточной стороны, да так, чтоб никто не увидел. Согласно поверьям наших предков, ровно через семь недель в семью придут деньги.
26 июля можно прибраться в жилище, затеять стирку, приготовить что-то для близких. Не возбраняется также и рукоделие.
Вечер хорошо провести дома с самыми близкими людьми. А вот с друзьями в старину рекомендовали встречаться на нейтральной территории, чтобы избежать конфликтов. Так, можно вместе сходить в лес по ягоды или отправиться на рыбалку.
Ночью может присниться вещий сон. Он сбудется на седьмые сутки. Важно запомнить его детали, особенно, если увидите цифры.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 26 июля.
Ясный день на Гаврилу Летнего — добрый знак, обещающий теплую осень.
Если на улице ненастье, следующий сезон окажется «мокрым».
Град — предвестник холодной зимы.
Туман — обещание теплой, но пасмурной погоды.
Именинники 26 июля.
В этот день именины отмечают Антон, Гавриил, Степан и Юлиан.