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При атаке ВСУ в Ростовской области пострадали пять человек

Слюсарь: при атаке ВСУ в Ростовской области пострадали пять человек.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали из-за атаки ВСУ ночью в Ростовской области, двое из них госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Уточняется, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь, двое госпитализированы и находятся в больнице в Ростове.

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