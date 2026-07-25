Следователь Морозенко: серийных убийц в России сейчас ловят очень быстро

Как утверждают следователи, в наши дни нераскрытые преступление, скорее исключение, нежели правило. Помогают в этом различные технические новинки. Однако бывают случаи, когда приходится действовать дедовскими методами.
Как сейчас ловят серийных убийц накануне Дня работников органов следствия в интервью KP.RU рассказала следователь по особо важным делам СУ по ВАО ГСУ СК России по Москве Алла Морозенко.
По ее словам, серийных убийц сейчас ловят быстро. Такое дело ставится на особый контроль, на его раскрытие бросают большие силы. Так что шансов уйти от ответственности у преступника очень мало. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, используют другие технические возможности. Но иногда бывают случаи, когда, это не помогает и приходится действовать по старинке.
«В 2019 году я расследовала убийство в Лосином острове — прямо посреди леса нашли тело женщины, многодетной матери. Ей нанесли 30 ударов ножом. Неглубоких, но она скончалась от потери крови. В лесу нет камер», — рассказывает Алла Морозенко.
Потому пришлось опрашивать всех гулявших в лесу и отрабатывать ближайший частный сектор. Так и удалось выйти на бомжа, который жил в этом лесу в шалаше. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске за кражу.
«Начали смотреть его по базам данных — он еще в несовершеннолетнем возрасте привлекался к уголовной ответственности за два убийства, но был оправдан судом присяжных. Причем, картина тех убийств была такая же — хаотичные множественные удары ножом в безлюдном месте», — продолжает следователь.
После задержания он признался в убийстве и сообщил следствию подробности преступления.
Напомним, в Гурьевске Кемеровской области раскрыли жестокое убийство женщины, совершенное в 2002 году. Более 20 лет преступник оставался безнаказанным, но благодаря настойчивости криминалистов и современным технологиям мужчину удалось привлечь к ответу. Распутать давнее дело помог шарф.