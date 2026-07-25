Следователь Морозенко: серийных убийц в России сейчас ловят очень быстро

По ее словам, серийных убийц сейчас ловят быстро. Такое дело ставится на особый контроль, на его раскрытие бросают большие силы. Так что шансов уйти от ответственности у преступника очень мало. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, используют другие технические возможности. Но иногда бывают случаи, когда, это не помогает и приходится действовать по старинке.