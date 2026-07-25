Кандидат медицинских наук Литвинов: Мазать ожоги сметаной опасно

Вместо этого врач рекомендует охлаждать обожженную кожу под струей прохладной воды в течение 15−20 минут, чтобы отвести лишнее тепло. Для восстановления лучше использовать средства на основе пантенола в виде спрея или пены. Они увлажняют, снимают воспаление и ускоряют регенерацию. Литвинов подчеркнул, что при серьезных ожогах следует незамедлительно обратиться к врачу.