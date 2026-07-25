Кандидат медицинских наук Литвинов: Мазать ожоги сметаной опасно

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов предостерег россиян от использования сметаны для лечения ожогов. В беседе с корреспондентом KP.RU он объяснил, почему этот народный метод не только бесполезен, но и опасен.
«После временного облегчения от холодной сметаны мы получаем “эффект термоса”: плотная жирная пленка блокирует естественную теплоотдачу. Кожа продолжает “гореть” и разрушаться изнутри, что может превратить легкое покраснение в глубокий ожог с волдырями», — пояснил Литвинов.
По его словам, главная опасность кроется в риске инфицирования. Ожог разрушает верхние слои кожи, открывая вход для бактерий. Сметана и кефир содержат молочнокислые бактерии и грибки, которые могут спровоцировать серьезное инфекционное осложнение на поврежденной коже, замедляя заживление.
Вместо этого врач рекомендует охлаждать обожженную кожу под струей прохладной воды в течение 15−20 минут, чтобы отвести лишнее тепло. Для восстановления лучше использовать средства на основе пантенола в виде спрея или пены. Они увлажняют, снимают воспаление и ускоряют регенерацию. Литвинов подчеркнул, что при серьезных ожогах следует незамедлительно обратиться к врачу.
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