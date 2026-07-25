Следователь объяснила, почему все больше девушек идут работать в СК: «У нас пытливый ум»

Работа следователя во многом подходит женщинам благодаря внимательности, усидчивости и интуиции. Об этом рассказала следователь по особо важным делам ГСУ СК России по Москве Алла Морозенко в интервью KP.RU.
По ее словам, еще несколько десятилетий назад женщина в следствии считалась редкостью. Однако интерес девушек к этой профессии начал расти в 2000-е и 2010-е годы. Свою роль в этом сыграли популярные сериалы, в которых появились яркие образы женщин-следователей.
«Я считаю, что следственная работа во многом женщинам подходит. В ней нужны качества, которые присущи женщинам — внимание, усидчивость, интуиция», — отметила Морозенко.
Сейчас в Москве и Подмосковье девушки составляют большую часть следователей. По словам Морозенко, раньше коллеги из регионов иногда сомневались, сможет ли женщина вести допрос подозреваемого. Однако у нее подобных трудностей не возникало.
Следователь считает, что девушке порой даже проще разговорить фигуранта и убедить его пойти на контакт. Это помогает получить важную информацию и добиться результата в расследовании.
Морозенко также допустила, что рост интереса женщин к следственной работе может быть связан с популярностью детективов и документальных историй о преступлениях.
«Думаю, все дело в склонности женщин к распутыванию каких-то загадок. И в целом женский ум — он пытливый», — сказала она.
Ранее руководитель Симоновского межрайонного следственного отдела Москвы Вероника Захаркив рассказала, что раньше профессию следователя часто считали исключительно мужской. Сейчас женщины расследуют сложные уголовные дела и возглавляют территориальные подразделения СК. При этом работа требует выдержки, внимания к деталям и готовности постоянно общаться с людьми.