Следователь объяснила, почему все больше девушек идут работать в СК: «У нас пытливый ум»

По ее словам, еще несколько десятилетий назад женщина в следствии считалась редкостью. Однако интерес девушек к этой профессии начал расти в 2000-е и 2010-е годы. Свою роль в этом сыграли популярные сериалы, в которых появились яркие образы женщин-следователей.