Под угрозу попали еще шесть объектов всемирного наследия: ЮНЕСКО пополнила список

В перечень вошли пять исторических крепостей, расположенных в районе горы Амель в Ливане, среди которых особенно выделяется крепость Бофор, заложенная еще в XII веке. Примечательно, что ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил взятие этой крепости под контроль израильскими вооруженными силами.