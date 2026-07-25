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Под угрозу попали еще шесть объектов всемирного наследия: ЮНЕСКО пополнила список

ЮНЕСКО присвоила статус наследия под угрозой шести объектам на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

ЮНЕСКО расширила список находящихся под угрозой объектов культурного наследия, добавив в него шесть исторических памятников на территории Ближнего Востока. Об этом проинформировал телеканал Al Jazeera.

По уточнениям, решение принято на 48-й сессии Комитета ЮНЕСКО в Пусане.

В перечень вошли пять исторических крепостей, расположенных в районе горы Амель в Ливане, среди которых особенно выделяется крепость Бофор, заложенная еще в XII веке. Примечательно, что ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил взятие этой крепости под контроль израильскими вооруженными силами.

Также в список ЮНЕСКО был включен археологический комплекс Себастия, расположенный на Западном берегу реки Иордан.

Напомним, что после ударов Израиля по Ливану древний Тир, памятник ЮНЕСКО, получил статус наследия под угрозой.

Ранее россияне выступили с предложением включить холодец в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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