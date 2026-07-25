В Красноярском крае за пьяную езду у водителей конфисковали больше 200 автомобилей

«Законодательством предусмотрена конфискация транспортного средства в отношении лиц, ранее привлекавшихся к административной или уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения либо за отказ от медицинского освидетельствования и вновь совершивших аналогичное деяние. Применение данной меры ответственности направлено на предупреждение повторных правонарушений и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями», — отметили в пресс-службе.