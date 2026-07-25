В Красноярском крае за пьяную езду у водителей конфисковали больше 200 автомобилей

С начала текущего года на территории Красноярского края по решению суда конфисковано 219 транспортных средств, принадлежащих водителям, повторно задержанным за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Ещё более 300 машин в настоящее время находятся на специализированных стоянках и ожидают передачи государству в соответствии с вступившими в законную силу судебными актами.
«Законодательством предусмотрена конфискация транспортного средства в отношении лиц, ранее привлекавшихся к административной или уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения либо за отказ от медицинского освидетельствования и вновь совершивших аналогичное деяние. Применение данной меры ответственности направлено на предупреждение повторных правонарушений и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями», — отметили в пресс-службе.
После вынесения обвинительного приговора автомобиль изымается и обращается в собственность государства. Его дальнейшая судьба определяется уполномоченными органами в установленном законом порядке.
Госавтоинспекция напоминает: о фактах управления транспортом в нетрезвом виде жители краевого центра могут сообщить по телефону «Синяя линия»: 8 (391)263−10−19.