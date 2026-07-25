Ростовчане потратили на продукты почти 442 млрд рублей за первые 5 месяцев года

Одновременно продолжил расти рынок платных услуг населению. За январь—май их объем составил 177,7 млрд руб., а индекс физического объема достиг 103,7% к аналогичному периоду прошлого года. В мае жителям региона было оказано платных услуг на 37,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем годом ранее.