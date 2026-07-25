В Новосибирске 26 июля пройдут торжества в честь Дня Крещения Руси

Церковно-государственный праздник отмечается 28 июля, но в Новосибирской епархии торжества организованы в ближайший воскресный день — 26 июля. «В 9:30 — богослужение во Владимирском храме Троице-Владимирского собора, по окончании состоятся праздничный молебен и крестный ход от собора к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру в Троицком сквере. В 12:00 — в сквере начнётся праздничная программа с участием новосибирских творческих коллективов, будет работать выставка изделий мастеров народного творчества», — говорится в сообщении мэрии.