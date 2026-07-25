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«Казгидромет» предупредил жителей трех городов о смоге

Синоптики предупреждают жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 25 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

25 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе, Костанай, ночью — в городе Атырау, следует из релиза «Казгидромета».

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в 17 областях Казахстана на 25 июля объявили штормовое предупреждение.