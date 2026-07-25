КрасЖД отчиталась о выполнении соцгарантий работников и неработающих пенсионеров

Итоги выполнения коллективных договоров предприятий, филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» в границах Красноярской железной дороги за первое полугодие 2026 года подвели в Красноярске на Форуме социальной ответственности и партнерства.
В Форуме приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин, начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин, председатель Дорпрофжела Алексей Карасёв и сотрудники магистрали.
Участники Форума дали оценку реализации коллективного договора ОАО «РЖД», где закреплены все гарантии и обязательства перед работниками, членами их семей, ветеранами и пенсионерами. За 6 месяцев текущего года на КрасЖД на их обеспечение направлено 2,4 млрд рублей.
Алексей Туманин отметил, что КрасЖД выполняет социальные обязательства перед сотрудниками в полном объеме, действует система льгот и материального стимулирования сотрудников.
Особое внимание в первом полугодии уделялось улучшению социально-бытовых условий и охране труда железнодорожников — расходы на реализацию этих программ за 6 месяцев 2026 года составили на КрасЖД 999,6 млн руб.
Кроме того, почти 12,2 тыс. сотрудников прошли дополнительное обучение и повысили свою квалификацию. Порядка 2,5 тыс. детей из семей железнодорожников отдохнули в оздоровительных лагерях Красноярской железной дороги.
Значительные средства вложены в пенсионное обеспечение. Материальная помощь неработающим пенсионерам КрасЖД через благотворительный фонд «Почет» в первом полугодии выплачена в размере 17,8 млн руб.
Напомним, по итогам первого полугодия 2026 года со станций Красноярской магистрали отправлено 40 млн тонн различных грузов. КрасЖД входит в первую пятерку железных дорог России по погрузке грузов. Услугами дороги пользуются около 1000 региональных предприятий крупного, малого и среднего бизнеса. Деятельность магистрали обеспечивает коллектив численностью более 26 тыс. человек.