КрасЖД отчиталась о выполнении соцгарантий работников и неработающих пенсионеров

Участники Форума дали оценку реализации коллективного договора ОАО «РЖД», где закреплены все гарантии и обязательства перед работниками, членами их семей, ветеранами и пенсионерами. За 6 месяцев текущего года на КрасЖД на их обеспечение направлено 2,4 млрд рублей.