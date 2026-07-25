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Троллейбусы во Владивостоке встанут на целый день в понедельник, 27 июля

С 09:00 до 17:00 движение приостановят из-за ремонта теплотрассы на Русской, пассажирам советуют пересесть на автобусы.

Источник: PrimaMedia.ru

В понедельник, 27 июля, жителям Владивостока придётся на день забыть о троллейбусах. С 09:00 до 17:00 их движение будет полностью приостановлено. Причина — аварийные ремонтные работы на теплотрассе в районе дома № 72 по улице Русской. Об этом предупредили в управлении общественного транспорта Владивостока.

Напомним, возможность расширения сети троллейбусных маршрутов рассматривают во Владивостоке. Власти города планируют вернуть движение троллейбусов до станции Океанской, а в дальнейшем продлить маршрут до ростральной колонны на въезде в город.