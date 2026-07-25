Троллейбусы во Владивостоке встанут на целый день в понедельник, 27 июля

В понедельник, 27 июля, жителям Владивостока придётся на день забыть о троллейбусах. С 09:00 до 17:00 их движение будет полностью приостановлено. Причина — аварийные ремонтные работы на теплотрассе в районе дома № 72 по улице Русской. Об этом предупредили в управлении общественного транспорта Владивостока.