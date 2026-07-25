Романо: Возинья перейдет в чилийский «Коло-Коло»

ТАСС, 25 июля. Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья перейдет в чилийский футбольный клуб «Коло-Коло». Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, игрок, вероятно, подпишет контракт на этих выходных.
После матча на чемпионате мира против сборной Испании (0:0), в котором голкипер отразил 7 ударов, на Возинью более чем за сутки подписались 10 млн человек в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской). В настоящее время количество подписчиков возросло до 29,5 млн. Сборная Кабо-Верде дошла до 1/16 финала, где уступила команде Аргентины в дополнительное время (2:3). Возинья вошел в символическую сборную чемпионата мира по версии Международной федерации футбола.
Возинье 40 лет, ранее он выступал за клуб «Шавиш» из второго португальского дивизиона. Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость оценивается в €500 тыс. Он также играл за португальский «Жил Висенте», молдавский «Зимбру», кипрский АЕЛ и словацкий «Тренчин».
«Коло-Коло» — самый титулованный чилийский клуб. Команда является 33-кратным чемпионом страны и 13-кратным обладателем Кубка Чили.