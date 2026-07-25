Романо: Возинья перейдет в чилийский «Коло-Коло»

После матча на чемпионате мира против сборной Испании (0:0), в котором голкипер отразил 7 ударов, на Возинью более чем за сутки подписались 10 млн человек в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской). В настоящее время количество подписчиков возросло до 29,5 млн. Сборная Кабо-Верде дошла до 1/16 финала, где уступила команде Аргентины в дополнительное время (2:3). Возинья вошел в символическую сборную чемпионата мира по версии Международной федерации футбола.