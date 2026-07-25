Красноярцам напомнили, как безопасно делать домашние заготовки

В Красноярске специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали, как правильно консервировать овощи, фрукты, ягоды и грибы на зиму. Главный риск домашних заготовок — ботулизм, который может развиться при нарушении технологии приготовления и хранения. Опасность в том, что зараженный продукт не всегда можно распознать по внешнему виду. Вкус, цвет и запах могут не измениться, а банка не обязательно будет вздутой. Споры бактерии попадают на продукты из почвы. В закрытой банке без доступа кислорода они могут размножаться и выделять опасные токсины. Особенно рискованными считаются грибы, овощи с низкой кислотностью — фасоль, горох, кукуруза, кабачки, огурцы, зелень, а также домашние заготовки из мяса и рыбы. Чтобы снизить риск отравления, овощи, фрукты и грибы нужно тщательно мыть щеткой под проточной водой. Банки и крышки перед закаткой необходимо стерилизовать не менее 10—15 минут, а уксус или лимонную кислоту добавлять строго по проверенному рецепту. Готовые заготовки следует хранить в темном и прохладном месте. При тошноте, затрудненном дыхании или нарушении зрения после употребления консервов нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Первые признаки ботулизма обычно появляются через 12—36 часов после еды. Специалисты также напоминают, что овощи можно не только консервировать, но и квасить. Для этого лучше использовать эмалированную, стеклянную, деревянную или пластиковую посуду. Алюминиевая не подходит. Главный консервант при квашении — крупная не йодированная соль. После нескольких дней при комнатной температуре овощи нужно убрать в холод. Покупать домашние консервы на стихийных рынках специалисты не советуют. Промышленная консервация перед поступлением в магазины проходит лабораторный контроль: ее проверяют на патогенные микроорганизмы, плесень, дрожжи, токсичные элементы, а также оценивают вкус, цвет, запах и консистенцию. Читайте также: Красноярцам напомнили о правилах безопасного выбора арбузов и дынь В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, чем полезен укроп и кому он может навредить В Роспотребнадзоре напомнили жителям Красноярского края правила мытья овощей и фруктов.