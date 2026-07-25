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Главные новости к утру 25 июля

В Ростовской области пострадали пять человек при ударах БПЛА.

В Ростовской области пострадали пять человек при ударах БПЛА.

Кая Каллас пообещала вызвать постпреда России при ЕС.

Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries после атак БПЛА.

Пожар от атаки БПЛА в Петербурге потушили.

Дональд Трамп обсудил с советниками усиление ударов по Ирану, сообщила The New York Times.

Венесуэла выходит из Международного уголовного суда.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
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