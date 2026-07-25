«Дочь в беде» выманила у пенсионерки полмиллиона в Хабаровском крае

Обман раскрылся, когда женщина позвонила настоящей дочери и узнала, что с ней всё в порядке. После обращения в полицию предполагаемого курьера быстро нашли и задержали. Часть похищенных денег, которую он ещё не успел передать сообщникам, изъяли для возвращения владелице.