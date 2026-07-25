«Дочь в беде» выманила у пенсионерки полмиллиона в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 85-летняя женщина лишилась 500 тысяч рублей после звонка от аферистов. Неизвестная выдала себя за её дочь и разыграла историю с пострадавшим ребёнком, сообщили в прокуратуре региона.
Звонившая плакала и уверяла, что ударила чужого ребёнка, которому теперь срочно нужны деньги на лечение. Затем трубку взял мужчина: он расспросил пожилую собеседницу о сбережениях и выяснил её домашний адрес.
Находившаяся в шоке пенсионерка рассказала, что хранит дома полмиллиона рублей. По указанию собеседника она сложила наличные в плотный непрозрачный пакет и дождалась молодого человека, который приехал за деньгами и сразу скрылся.
Обман раскрылся, когда женщина позвонила настоящей дочери и узнала, что с ней всё в порядке. После обращения в полицию предполагаемого курьера быстро нашли и задержали. Часть похищенных денег, которую он ещё не успел передать сообщникам, изъяли для возвращения владелице.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Следователи устанавливают всех участников схемы и выясняют, куда успела уйти оставшаяся часть денег.