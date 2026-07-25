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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга

Миронов предложил предоставить налоговый вычет донорам костного мозга.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили предоставить налоговый вычет не менее 100 тысяч рублей донорам костного мозга.

Соответствующее обращение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Александр Ремезков.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность установления налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере, например, не менее 100 тысяч рублей для лиц, включенных в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток», — сказано в письме.

Отмечается, что сейчас статус «Почетный донор России» присваивается за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов в определенном количестве, и этот статус дает право на ряд федеральных и региональных льгот.

Однако, как отметили авторы, не менее важным является такой вид донорства как донорство костного мозга, но для указанного вида существенные меры господдержки отсутствуют.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что, согласно сведениям из открытых источников, каждый год в стране проводится около 2,5 тысячи операций по пересадке костного мозга.

«По этой причине развитие донорства и его популяризация среди граждан становится важнейшей государственной задачей, и для этого “Справедливая Россия” предлагает ввести специальный налоговый вычет. Такое решение позволит поддержать доноров костного мозга и привлечь внимание к важности таких операций», — добавил он.

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