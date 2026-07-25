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ЛДПР внесет законопроект о надбавке сотрудникам МВД с 20-летним стажем

В 2025 году в министерстве не хватало около 20% сотрудников, что представляет собой угрозу национальной безопасности, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме внесут на рассмотрение палаты парламента проект закона, которым предлагается ввести надбавку 50% к окладу от возможной пенсии сотрудникам МВД, имеющим стаж не менее 20 лет. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что сотрудники органов внутренних дел в большинстве регионов РФ имеют право на пенсию по выслуге после 20 лет службы. После чего перед ними встает выбор — продолжить службу либо уволиться и получать пенсию, из-за чего правоохранительные органы теряют опытных специалистов.

«Мы требуем ввести для работающих пенсионеров системы МВД ежемесячную надбавку к окладу в размере 50% от их возможной пенсии. Это настоящий золотой резерв МВД — люди, которые, невзирая на возраст и колоссальные нагрузки, искренне хотят оставаться в строю, приносить реальную пользу своей стране и обучать молодые кадры. Мы обязаны сделать так, чтобы оставаться на службе Отечества было престижно и экономически выгодно» — заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

Как пояснил ТАСС депутат, в 2025 году в МВД, по данным ведомства, не хватало около 20% сотрудников по стране, что представляет собой угрозу национальной безопасности и сохранению общественного порядка.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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