ЛДПР внесет законопроект о надбавке сотрудникам МВД с 20-летним стажем

«Мы требуем ввести для работающих пенсионеров системы МВД ежемесячную надбавку к окладу в размере 50% от их возможной пенсии. Это настоящий золотой резерв МВД — люди, которые, невзирая на возраст и колоссальные нагрузки, искренне хотят оставаться в строю, приносить реальную пользу своей стране и обучать молодые кадры. Мы обязаны сделать так, чтобы оставаться на службе Отечества было престижно и экономически выгодно» — заявил лидер партии Леонид Слуцкий.