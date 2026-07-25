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В Хабаровском крае виновник ДТП выплатит более 2,4 млн

Правомерность решения подтверждена вышестоящими инстанциями.

Источник: Комсомольская правда

В Ванинском районе суд рассмотрел иск о возмещении ущерба от дорожно транспортного происшествия — и полностью удовлетворил требования истца. сообщает официальный канал «Суды Хабаровского края». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установлено судом, 18 апреля 2025 года в результате аварии, случившейся по вине водителя П., был повреждён автомобиль Н. Истец заявил требования о взыскании 2 356 595,26 ₽ ущерба, а также дополнительных расходов: 50 000 ₽ на юридическое сопровождение, 2 700 ₽ нотариальных услуг, 42 556 ₽ почтовых отправлений и 18 000 ₽ стоимости экспертизы.

Суд, оценив представленные доказательства и опираясь на нормы ст. 15, 1064, 1072, 1079 ГК РФ, а также на разъяснения Пленума ВС РФ № 25 и постановление КС РФ № 6 П, удовлетворил иск полностью.

Правомерность решения подтверждена вышестоящими инстанциями: апелляционное и кассационное обжалование не привело к его отмене. Согласно определению Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 9 июня 2026 года, судебный акт оставлен в силе. В настоящий момент решение вступило в законную силу.

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