В Хабаровском крае виновник ДТП выплатит более 2,4 млн

Как установлено судом, 18 апреля 2025 года в результате аварии, случившейся по вине водителя П., был повреждён автомобиль Н. Истец заявил требования о взыскании 2 356 595,26 ₽ ущерба, а также дополнительных расходов: 50 000 ₽ на юридическое сопровождение, 2 700 ₽ нотариальных услуг, 42 556 ₽ почтовых отправлений и 18 000 ₽ стоимости экспертизы.