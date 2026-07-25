Мэр Хабаровска лично займётся поиском средств для приюта «Добрый пёс»

В приюте «Добрый пёс» сейчас живут около 1 800 взрослых собак и ещё примерно 150 щенков. Животных привозят по обращениям горожан и муниципальных служб, после чего их осматривают ветеринары, стерилизуют, помещают на карантин, чипируют и снабжают бирками. Собаки, которым не удаётся найти хозяев, остаются в приюте пожизненно.