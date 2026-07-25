Мэр Хабаровска лично займётся поиском средств для приюта «Добрый пёс»

В Хабаровске создали рабочую группу, которая займётся финансированием отлова и содержания безнадзорных животных. Первое заседание провёл лично возглавивший её мэр Сергей Кравчук, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В приюте «Добрый пёс» сейчас живут около 1 800 взрослых собак и ещё примерно 150 щенков. Животных привозят по обращениям горожан и муниципальных служб, после чего их осматривают ветеринары, стерилизуют, помещают на карантин, чипируют и снабжают бирками. Собаки, которым не удаётся найти хозяев, остаются в приюте пожизненно.
В 2026 году на отлов, содержание животных и строительство новых вольеров предусмотрели почти 140 миллионов рублей. По оценке специалистов, реальная потребность примерно вдвое выше. Деньги, выделенные на 2025 год, закончились ещё до конца декабря, поэтому приют заранее начал расходовать финансирование следующего года.
На первом заседании обсудили передачу обслуживания «Доброго пса» муниципальному предприятию. Районным административным комиссиям также поручили активнее выявлять собак без чипов. Кроме того, власти рассматривают возможность бесплатной стерилизации животных для отдельных категорий горожан.
«Текущих ресурсов недостаточно, поэтому мы ищем решения, которые позволят приюту работать стабильно и без дефицита средств», — сказал Сергей Кравчук.
Сейчас у животных есть корм, вода и электричество. Рабочая группа должна подготовить новую схему финансирования, чтобы приют не сталкивался с нехваткой денег и мог продолжать принимать безнадзорных собак.