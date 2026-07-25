Учитель из Хабаровска подготовила сразу трех стобалльников по химии на ЕГЭ

Преподаватель химии и биологии школы № 12 Хабаровска Оксана Хахерина стала наставником сразу трех выпускников, которые в этом году получили максимальный результат на ЕГЭ по химии.
Секрет такого успеха, по словам педагога, складывается из нескольких факторов: системной подготовки, дисциплины и постоянной работы над ошибками. Важную роль играют и личные качества самих учеников — трудолюбие, целеустремленность и готовность не бояться сложных задач.
— Будущим выпускникам я бы пожелала быть дисциплинированными и настойчивыми. А задача учителя — разглядеть потенциал ребенка, стать для него навигатором и помочь выбрать правильную траекторию развития, — отмечает Оксана Хахерина.
Педагог уверена: процесс обучения должен оставаться интересным и вдохновляющим. Сама Оксана Викторовна регулярно повышает квалификацию, участвует в профессиональных курсах и изучает современные научные материалы. Ученики признаются, что именно ее подход помогает им поверить в свои силы и добиться высоких результатов.
В этом году из десяти выпускников учителя, сдававших химию, пятеро получили более 90 баллов, а трое достигли максимального результата — 100 баллов.
Помимо подготовки к экзамену, школьники участвуют в олимпиадах, конкурсах и предметных диктантах. Такая работа помогает развивать аналитическое мышление, учит находить нестандартные решения и получать опыт исследовательской деятельности.
В 2025 году Оксана Хахерина стала победителем Всероссийского конкурса наставников «Научных клубов первых». Благодаря этому школа получила новое оборудование, которое сегодня используют на уроках-исследованиях уже с пятого класса.
Всего в 2026 году высший результат по химии в Хабаровске показали семь выпускников.