Учитель из Хабаровска подготовила сразу трех стобалльников по химии на ЕГЭ

Педагог уверена: процесс обучения должен оставаться интересным и вдохновляющим. Сама Оксана Викторовна регулярно повышает квалификацию, участвует в профессиональных курсах и изучает современные научные материалы. Ученики признаются, что именно ее подход помогает им поверить в свои силы и добиться высоких результатов.