В Екатеринбурге четыре трамвая на неделю изменят свои маршруты

В Екатеринбурге на неделю изменятся маршруты четырех трамваев. Дело в том, что с 0:00 10 августа по 5:00 17 августа участок улицы Блюхера, от Комсомольской до Студенческой, будет закрыт из-за ремонта трамвайных путей.
— На неделю будет закрыто движение трамваев № 4, 5, 12 и 18 от остановки «Улица Блюхера» до конечной «Шарташ» в обоих направлениях. Вместо этого с 00:00 10 августа до 05:00 17 августа трамваи будут ходить по другим маршрутам, — пояснили в пресс-службе администрации города.
Так, трамвай № 4 будет курсировать по следующему маршруту: остановка «Метро Ботаническая» — улицы Юлиуса Фучика — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — проспект Ленина — Гагарина -Уральская — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Юлиуса Фучика — остановка «Метро Ботаническая».
Трамвай № 5 временно будет ходить так: остановка «Площадь 1-й Пятилетки» — проспект Космонавтов — улицы Уральская — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — остановка «40 лет ВЛКСМ».
Трамвай № 12 изменит свой маршрут следующим образом: остановка «Дворец спорта» — улицы Московская — Челюскинцев — Луначарского — Тверитина — Мичурина — ЦПКиО — Мичурина — Тверитина — Луначарского — Куйбышева — Радищева — Московская — остановка «Дворец спорта».
Трамвай № 18 будет следовать по следующему пути: остановка «Волгоградская» — улицы Викулова — Татищева — проспект Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — остановка «40 лет ВЛКСМ».
Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным перекрытиям и заранее планировать свой маршрут с учетом всех изменений.