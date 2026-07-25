В Екатеринбурге четыре трамвая на неделю изменят свои маршруты

— На неделю будет закрыто движение трамваев № 4, 5, 12 и 18 от остановки «Улица Блюхера» до конечной «Шарташ» в обоих направлениях. Вместо этого с 00:00 10 августа до 05:00 17 августа трамваи будут ходить по другим маршрутам, — пояснили в пресс-службе администрации города.