Опубликованы трассы Башкирии, где проходят массовые проверки водителей

«Сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ нацелены на пресечение грубых нарушений, приводящих к дорожным авариям: вождение в нетрезвом виде, управление транспортом без прав или после их лишения, а также беспечность при перевозке детей», — уточнил главный госавтоинспектор республики.