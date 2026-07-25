Грибные ушки и пирог с клюквой. 5 древних рецептов с Чердынской земли

Начинка для теста делается следующим образом: грибы замочить на 5−6 часов, затем их отварить, слить отвар в отдельную посуду и оставить для приготовления бульона. Грибы и репчатый лук перекрутить через мясорубку (можно порубить сечкой в корыте, как это делали в старину). Смешать получившуюся массу, посолить и поперчить, добавить нерафинированное растительное масло. Приготовленным фаршем начинить тесто, придавая вид ушек (соединяя края). Отварить в подсоленной воде около трёх минут (можно варить непосредственно в грибном бульоне). Подать к столу с грибным бульоном с добавлением растительного масла.