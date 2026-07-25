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Армения отрицает нарушения при производстве молочной продукции для России

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) Армении отвергает наличие оснований для введенного Россельхознадзором запрета на ввоз в РФ армянской молочной продукции. Об этом в пятницу, 24 июля, заявили в пресс-службе ИОБПП.

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) Армении отвергает наличие оснований для введенного Россельхознадзором запрета на ввоз в РФ армянской молочной продукции. Об этом в пятницу, 24 июля, заявили в пресс-службе ИОБПП.

В ведомстве уточнили, что Россия пока не представила результаты совместной проверки четырех армянских молочных предприятий, которая проходила с 14 по 21 июля.

— Мы можем сообщить, что в ходе проверки не было обнаружено оснований для использования на этих предприятиях молока от больных животных, а также использования сырья, импортированного из других стран, — сказано в сообщении.

Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Ведомство приняло решение об ограничении ввоза в рамках мер «по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции».

3 июня Россельхознадзор ввел ограничения на импорт из Армении семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Ведомстсво временно ограничило транзит продуктов в страны Евразийского экономического союза, поскольку у них нет механизмов для подтверждения поступления продукции, которая находится под карантином.