Число зараженных Эболой может быть вдвое больше заявленного

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что реальное число заболевших лихорадкой Эбола может быть примерно вдвое выше официально подтвержденных 2,5 тысячи случаев. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
По его словам, с момента начала вспышки заболевания в мае около 500 человек смогли выздороветь, однако более тысячи пациентов скончались. Специалисты продолжают следить за развитием эпидемиологической ситуации и оказывают помощь местным службам здравоохранения.
Сейчас основное внимание сосредоточено на сдерживании распространения вируса в провинции Итури. Для этого усиливается эпидемиологический надзор, выявление новых случаев заболевания и проведение противоэпидемических мероприятий.
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