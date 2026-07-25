Синоптики рассказали доберется ли до России жара, накрывшая Европу

Аномальной жары в ближайшую неделю в Московском регионе не ожидается. По прогнозу специалистов, погода будет соответствовать климатической норме.
Как сообщил эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин, минимум до середины следующей недели в столице и области будут регулярно проходить кратковременные дожди. Осадки ожидаются практически каждый день.
Дневная температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. При этом в понедельник столбики термометров могут опуститься до +19…+24 градусов.
Под песками Египта нашли помогавшие строить древнее чудо света сооружения.