В российском городе ввели траур после атаки ВСУ

Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал указ о трехдневном трауре 25, 26 и 27 июля. Решение принято в память о погибших в результате атаки ВСУ на предприятие Кирова.
В дни траура будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов. Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач. Спортивные, культурные и зрелищные мероприятия приостановят, в местах массового скопления людей усилят меры безопасности.
Семьям погибших правительство региона выплатит по 1,5 млн рублей. Также будет оказана помощь пострадавшим. Губернатор сообщил, что дополнительные средства направят Кирову на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений.
Напомним, что при атаке ВСУ на Кировск погибли шесть человек, больше 20 получили ранение. Госпитализированы 12 человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.