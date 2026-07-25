Семьи погибших при ударе по заводу в Кирове получат компенсацию

«Семьям погибших правительство области выделяет по 1,5 миллиона рублей, окажет помощь и пострадавшим. Значительные выплаты предусмотрены и самим предприятием», — написал он на платформе «Макс».
По словам Соколова, дополнительные средства будут направлены городу на ликвидацию повреждений домов и учреждений. Он также поблагодарил оперативные службы и медиков.
Ранее сообщалось о ракетном ударе по предприятию в городе, который унес жизни шести человек, 32 пострадали. В регионе объявлен трехдневный траур.