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Еще три «умных» спортплощадки возведут в Татарстане в 2026 году

В Республике Татарстан в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Спорт России» продолжается реализация мероприятий по созданию «умных» спортивных площадок. В 2026 году к ним добавятся еще три — в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РТ.

Источник: пресс-служба Министерства спорта РТ

Проект стартовал в 2022 году с открытия площадок в Казани (на улицах Мусина и Дубравная) и Альметьевске. В 2023 году «умная» площадка появилась в Нижнекамске, в 2025 году — в Зеленодольске. В текущем году реализация программы продолжена: площадки возводятся в трех муниципальных образованиях, при этом в Казани будет установлен зимний вариант — с хоккейными бортами.

Муниципалитетам доступны два типовых комплекта оборудования. Первый комплект — универсальная площадка 32×19 метров, подходящая для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Здесь есть зона воркаута с турниками и брусьями (включая оборудование для людей с инвалидностью), силовые тренажеры для жима ногами и от груди, а также трибуны на 25 мест.

Второй комплект представляет собой многофункциональную площадку 20×40 метров с универсальным покрытием. Она оборудована зоной воркаута 20×12,1 метра, хоккейными бортами с защитной сеткой, двумя парами ворот для хоккея, четырьмя баскетбольными стойками и двумя комплектами футбольных ворот. Площадка также оснащена полным набором тренажеров для силовых тренировок.

Главная особенность «умных» площадок — интерактивность. На каждом тренажере размещен QR-код. Считав его со смартфона, пользователь получит доступ к подробной видеоинструкции по технике выполнения упражнения, узнает, на какие группы мышц оно воздействует, и получит персональные рекомендации. Для удобства посетителей площадки оснащаются точками доступа Wi-Fi. Часть оборудования адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная цель проекта — формирование у населения интереса к активному и здоровому образу жизни, а также организация полезного досуга для всей семьи.

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