Еще три «умных» спортплощадки возведут в Татарстане в 2026 году

Проект стартовал в 2022 году с открытия площадок в Казани (на улицах Мусина и Дубравная) и Альметьевске. В 2023 году «умная» площадка появилась в Нижнекамске, в 2025 году — в Зеленодольске. В текущем году реализация программы продолжена: площадки возводятся в трех муниципальных образованиях, при этом в Казани будет установлен зимний вариант — с хоккейными бортами.