Белорусский врач объяснила, почему после инсульта человек может стать хамоватым и несдержанным

По ее словам, пациент может не понимать обращенную к нему речь, он будто слышит иностранную речь. Или к середине фразы забывает, о чем говорил в начале. Может запутаться в комнате, не понимая, где лево, где право. К этому еще добавляется, как правило, депрессия и тревожность.