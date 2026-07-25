Белорусский врач объяснила, почему после инсульта человек может стать хамоватым и несдержанным

Острое нарушение кровообращения в левом полушарии мозга часто приводит к полному или частичному нарушению речи у пациента с инсультом. Кроме того, человек может испытывать сложности с письмом, счетом, пониманием времени, с коммуникацией. Об этом в интервью изданию «Медицинский вестник» сказала медицинский логопед Минского областного центра медицинской реабилитации «Загорье» Алеся Деревянко.
По ее словам, пациент может не понимать обращенную к нему речь, он будто слышит иностранную речь. Или к середине фразы забывает, о чем говорил в начале. Может запутаться в комнате, не понимая, где лево, где право. К этому еще добавляется, как правило, депрессия и тревожность.
Алеся Деревянко подчеркнула, что у перенесших инсульт наблюдается утрата или значительное снижение способности к регуляции социального поведения, которая у здоровых людей реализуется через внутренние механизмы торможения и социальные стандарты. Здоровый человек обычно умеет контролировать свои импульсы, соблюдает нормы и адаптирует свое поведение в зависимости от ситуации (на работе он или дома), тогда как после инсульта, из-за повреждения мозга, эти механизмы часто нарушаются.
Так, пациент, перенесший инсульт, может стать импульсивным, у него могут отсутствовать адекватные социальные фильтры. Как результат — у таких пациентов снижены или вовсе исчезли внутренние тормоза, что может проявляться в неуместных или импульсивных действиях и высказываниях. Отсюда и ощущение, что человек стал в какой-то степени хамоватым.
Но все поддается коррекции, если заниматься со специалистами во время реабилитации, отметила Алеся Деревянко.
А еще специалист объяснила, почему люди после инсульта часто могут произнести только одно или несколько нецензурных слов.
Кроме того, медицинский логопед сказала, почему мужчины с хорошими женами после инсультов восстанавливаются хуже.
Мы писали, что онколог назвал виды обследований, которые белорусам надо требовать от врачей при диспансеризации.
А еще Минздрав определил параметры наблюдения за пациентами с раком кожи в Беларуси: «Медицинское наблюдение в течение всей жизни».