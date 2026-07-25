В Красноярск отправили 20 новых газомоторных автобусов

Первые 20 газомоторных автобусов ЛиАЗ выехали в Красноярск с завода в Московской области. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин. За рулем машин — водители муниципальных красноярских автопредприятий. Ожидается, что автобусы прибудут в город в середине следующей недели. Всего в новой партии для Красноярска будет 100 газомоторных автобусов. По словам Сергея Верещагина, это будут первые газовые автобусы марки ЛиАЗ в Красноярске. За счет поставки полностью обновят парк автотранспортного предприятия № 5. Обновление общественного транспорта идет в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Добавим, что на данный момент на городских маршрутах работают 205 газомоторных автобусов. Впервые такие машины вышли на дороги Красноярска в прошлом году при поддержке губернатора края Михаила Котюкова. Читайте также: В Красноярске показали, как работает система «Говорящий город» в общественном транспорте На дороги Красноярска выйдет первый собранный на городском заводе троллейбус Красноярцы смогут поучаствовать в поисках археологических артефактов возрастом до 40 тысяч лет.