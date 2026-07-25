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Ученые назвали предельный возможный возраст человека

Ученые Сколковского института науки и технологий предположили, что теоретический предел продолжительности жизни человека может составлять от 146 до 194 лет.

Ученые Сколковского института науки и технологий предположили, что теоретический предел продолжительности жизни человека может составлять от 146 до 194 лет.

По словам исследователей, такой срок возможен лишь при условии, что медицина научится эффективно замедлять или предотвращать большинство процессов старения. При этом речь идет не о прогнозе, а о расчетной теоретической оценке.

Авторы работы отмечают, что даже в этом случае организм продолжит накапливать повреждения ДНК. Именно этот фактор, по мнению ученых, может стать главным естественным ограничением максимальной продолжительности жизни человека.

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