Судмедэксперт Решетун: типичный утопленник в РФ — молодой человек до 45−50 лет

«Среднестатистический утопленник — это относительно молодой человек. Пожилые люди тонут нечасто. Если мы говорим о чистом утоплении, то есть не о смерти в воде, например, от сердечного приступа, а именно об утоплении, то это, как правило, человек молодого возраста, до 45−50 лет. Как правило, у большинства из них в крови обнаруживается та или иная концентрация этилового спирта, и это неудивительно. Потому что одно из прямых воздействий этилового спирта на организм — это угнетение рефлексов, в том числе и кашлевого рефлекса. Когда вода попадает в дыхательные пути, например, случайно какая-то волна плюхнулась на лицо, то у человека, у которого в крови находят этиловый спирт, может быть реакция в виде так называемой инспираторной одышки, когда он может как бы кашлять внутрь себя и вдыхать еще больше воды», — рассказал эксперт.