Лидеров восстания декабристов казнили 200 лет назад

«В ночь приехал в Трилесы подполковник Гебель с жандармским офицером и объявил мне и брату арест, — рассказывал Сергей Муравьев-Апостол. — В сем положении пробыли мы до света, когда вдруг наехали поручик Кузьмин с поручиком Сухановым и вслед за ними штабс-капитан Соловьев и поручик Щепилло. Кузьмин подошел к брату и опросил его, что делать, на что брат отвечал ему: “Ничего”. А я на таковой же вопрос Кузьмина отвечал: “Избавить нас”. Вскоре после краткого сего разговора услышал я шум в передней комнате, и первое мое движение было выбить окно и выскочить на улицу, чтобы скрыться: часовой, стоявший у окна сего, преклонив на меня штык, хотел было воспрепятствовать в том, но я закричал на него и вырвал у него ружье из рук. В это время налево от квартиры увидел я Гебеля, борющегося с Кузьминым и Щепилло, и, подъехав туда, после первой минуты изумления, произведенного сим зрелищем, вскричал я: “Полно же, господа”, но тут подполковник Гебель, освободившись и нашед на дороге сани, сел в оныя, чтобы уехать, и мы побежали было, чтобы воротить его, дабы он заблаговременно не дал знать о сем происшествии, что Сухинов, сев верхом, и исполнил».