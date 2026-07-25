Масштабное отключение электроэнергии снова произошло в Грузии

Масштабное отключение электроэнергии наблюдается в Грузии. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в ТАСС.
— Света нет в Тбилиси. Местные паблики также пишут об аварийном отключении в городах Озургети, Поти, Рустави, — уточнили в материале.
По информации журналистов, в связи с инцидентом перестали работать водонапорные насосы, из-за чего в некоторых районах грузинской столицы прекращена подача воды. Также на улицах не работают светофоры. Света нет и в магазинах.
— Официального заявления от электрораспределительных компаний о причинах отключения электричества не поступало, — пишет агентство.
Также местные СМИ сообщили, что поезда и метро в стране встали из-за отключения электроэнергии.
— Линии электропередачи для них из-за высокого напряжения обычно включают последними. В аэропортах есть генераторы, и пока, хоть в аварийном режиме, но они работают, принимая самолеты, — говорится в Telegram-канале «Про Грузию».
24 июля почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без электроснабжения. Об отключении электроэнергии сообщили жители Батуми, Рачи, Самегрело, региона Гурия, Душети (около Военно-Грузинской дороги). В столице на центральных улицах не работали светофоры и уличное освещение. Позже стало известно, что в Абхазии также пропало электричество. Причиной стала системная авария на Ингурской гидроэлектростанции.
17 июля масштабный блэкаут произошел в Бишкеке и других регионах Киргизии. Сбой также случился в ряде населенных пунктов Нарынской и Чуйской областей.