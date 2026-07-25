В Комсомольске-на-Амуре женщина лишилась денег при бронировании отдыха

Как рассказали в полиции, 53 летняя горожанка обнаружила онлайн объявление об аренде коттеджа на побережье. В ходе переписки с «владельцем» она перевела 30% стоимости в качестве предоплаты. Уже на следующий день публикация исчезла с площадки, а собеседник перестал отвечать на сообщения. По данному факту возбуждено уголовное дело.