Разработаны алгоритмы машинного зрения для прогнозирования болезней растений

Казанский ГАУ также переходит на биопрепараты собственной разработки взамен импортных агрохимикатов — их получают из бактерий, выделяемых из семян зерновых культур. В испытаниях на сое такие препараты показали более высокую рентабельность по сравнению со стандартными химическими протравителями. Главная сложность при переходе хозяйств на биопрепараты, по словам Нуриева, связана не с их эффективностью, а с готовностью агрономов довериться новому подходу вместо привычной химии. Для демонстрации результатов на реальных полях в университете работает Агробиотехнопарк.