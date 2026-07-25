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Разработаны алгоритмы машинного зрения для прогнозирования болезней растений

Система определяет очаги поражения на основе данных с беспилотных летательных аппаратов и передает информацию оператору для принятия решений об обработке.

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали алгоритмы машинного зрения для прогнозирования фитопатологий. Система определяет очаги поражения растений на основе данных с беспилотных летательных аппаратов и передает информацию оператору для принятия решений об обработке, сообщил ТАСС ректор университета Ильшат Нуриев.

«Искусственный интеллект все шире используется в агротехнологиях. В Казанском ГАУ, например, сегодня разрабатывают алгоритмы машинного зрения для прогнозирования фитопатологий, болезней растений. Система определяет очаги поражения растений на основе данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов, и передает информацию оператору для принятия решений об обработке», — сказал Нуриев.

По его словам, похожий принцип — снижение издержек за счет точности — лежит и в основе работы с автоматизацией сельхозтехники. «Использование систем помощи водителю на основе ИИ для машинно-тракторных агрегатов позволяет снижать себестоимость производства продукции растениеводства за счет более точного высева, экономии топлива и повышения производительности», — отметил Нуриев.

Новейший автономный сельскохозяйственный дрон с элементами ИИ для выращивания и сбора ягод также создан в Татарстане: инженеры Казанского ГАУ совместно с компанией «Инноста» разработали машину для уборки смородины, крыжовника, аронии, малины и шиповника. Комбайн «Курант-1» помогает аккуратно собирать ягоды, очищать их от листьев и снижать потери урожая. Первый образец проходит опытную эксплуатацию в Высокогорском районе Татарстана, серийный выпуск планируется начать в ближайшие месяцы. Разработка полностью состоит из отечественных комплектующих.

Казанский ГАУ также переходит на биопрепараты собственной разработки взамен импортных агрохимикатов — их получают из бактерий, выделяемых из семян зерновых культур. В испытаниях на сое такие препараты показали более высокую рентабельность по сравнению со стандартными химическими протравителями. Главная сложность при переходе хозяйств на биопрепараты, по словам Нуриева, связана не с их эффективностью, а с готовностью агрономов довериться новому подходу вместо привычной химии. Для демонстрации результатов на реальных полях в университете работает Агробиотехнопарк.

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