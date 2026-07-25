Пять человек пострадали при массированной ночной атаке на Ростовскую область

По его данным, четверо пострадавших находятся в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе. Всем оказана медицинская помощь, двое госпитализированы в больницы Ростова-на-Дону. Как сообщил господин Слюсарь, силы противовоздушной обороны отражали атаку во всех районах Ростовской области. В результате были уничтожены беспилотники и ракеты.