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Прокуратура добилась перерасчёта зарплаты школьным сторожам в Канске

В Красноярском крае сторожа с помощью прокуратуры добились перерасчета зарплаты школьным сторожам.

В Красноярском крае сторожа с помощью прокуратуры добились перерасчета зарплаты школьным сторожам.

В школах Канска сотрудникам пришлось работать по ночам, в праздники и выходные, но зарплату им начисляли с нарушением закона.

«Одна из работниц обратилась в прокуратуру. Проверка показала: в нескольких школах систематически нарушали трудовые права сторожей. Компенсационные выплаты за ночные часы и праздничные дни необоснованно включали в базовый оклад, хотя должны были начислять сверх него», — рассказали в пресс-службе.

Прокурор направил иски в суд. Они были удовлетворены, сторожам пересчитали зарплату за каждый месяц, каждую смену.

Теперь их трудовые права восстановлены. Каждая копейка за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, начислена правильно. Ночная смена у школьных дверей — это тяжёлый труд, и он должен оплачиваться честно.