Отец многочисленных якобы гениев продолжает плодиться

О семье Тепляковых страна узнала несколько лет назад, когда в СМИ появились статьи о старшей дочке Алисе. Ее назвали вундеркиндом, потому что в восемь лет она сдала ЕГЭ, а в девять поступила на психфак МГУ. Дальнейшая история гениального ребенка оказалась сложнее, потому что учеба в университете, который окончили оба родителя, не сложилась. В итоге в 13 лет Алиса получила в РГГУ диплом педагога-психолога. Преподаватели сообщали, что родители активно участвовали в учебе Алисы и работе над дипломом. По словам отца, Алиса уже консультирует клиентов. Оценить эту практику невозможно, да и никто не может найти хотя бы одного клиента. Кстати, стоимость консультации составляет 50 000 рублей. Ах да, а что там с супервизией? Она вообще была?