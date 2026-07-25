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В Ростовской области заработала горячая линия для пострадавших от воздушной атаки

Прокуратура Ростовской области организовала горячую линию 8 (863) 210−55−99 для оказания правовой помощи людям, пострадавшим в результате налета украинских БПЛА.

Прокуратура Ростовской области организовала горячую линию 8 (863) 210−55−99 для оказания правовой помощи людям, пострадавшим в результате налета украинских БПЛА.

«Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей региона, пострадавших в связи воздушной атакой. Территориальные прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией на местах», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 25 июля Ростовская область подверглась самой массированной с начала СВО атаке ракет и БПЛА.

Ранения получили пять человек, из них двое госпитализированы. Разрушения и пожары зафиксированы в Ростове-на-Дону, Красносулинском и Мясниковском районах.

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