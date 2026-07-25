Поток российских удобрений в Финляндию сократился в 25 раз

В первой половине 2026 года среднемесячный объём достигал примерно 250 тысяч тонн. Таким образом, поток грузов уменьшился в 25 раз. Через погранпереход Вайниккала сейчас проходит около одного товарного поезда в сутки. Затем продукцию доставляют в порт Хамина-Котка и отправляют морем в другие страны.