Психолог Гончарова: зумеры больше не верят в установки родителей о работе

К своему двадцатипятилетию значительная часть современной молодежи подходит с признаками глубокого эмоционального выгорания. Системный семейный психотерапевт, клинический психолог Диана Гончарова проанализировала предпосылки этого феномена.
По оценке специалиста, традиционные социальные лифты окончательно утратили свою актуальность. Если два десятилетия назад существовала четкая траектория — качественное образование, диплом престижного вуза, стажировка в крупной корпорации и планомерное восхождение по служебной лестнице, — то сегодня эта модель не дает никаких гарантий. Специалист подчеркнула, что даже при безупречном следовании этому алгоритму у молодых людей отсутствует базовое чувство стабильности.
В беседе с Газета.ru Гончарова отметила, что в ритме современного мира профессиональные навыки теряют ценность быстрее, чем человек успевает их освоить. Но и установка, что нужно постоянно учиться вовсе не является залогом финансового благополучия или личного счастья. В итоге поколение Z сознательно не выводит карьеру на первый план. И не верит в установки родителей: потерпи сейчас, потом будет стабильность и благополучие.
У зумеров нет ощущения, что это обещанное «потом» когда-либо наступит в той форме, которую транслировало старшее поколение.
Трансформируется и отношение к созданию семьи. Рождение детей перестает восприниматься как долг перед родом. Молодежь зачастую не готова становиться родителями до 25 лет, как минимум, так как ребенок воспринимается большой ответственностью, которая требует колоссальных инвестиций времени, финансов и ментального ресурса.
В итоге современное поколение часто выбирает жизнь по другому сценарию: вместо отложенного завтра они инвестируют в удовольствия сегодня. Меняется модель поведения у целого поколения, они стараются меньше работать, экономя на дорогих брендах одежды. Но при этом не отказывают себе в ежедневных удовольствиях: прогулках, поездках в ближайшие города, встречи с друзьями, хобби. В итоге качество жизни складывается из рутины, а не из редких праздников. Такая установка, однако, не избавляет от тревоги.
Детский и семейный психолог Олеся Покусаева та же отметила, что среди зумеров наметился новый тренд — «экономика избегания». Они намеренно уклоняются от некомфортных финансовых разговоров, чтобы не показаться токсичными и не чувствовать неловкость. Молодые люди зачастую стесняются напомнить друзьям о долге за общий ужин или билет в кино. Доходит до того, что человек избегает встреч, чтобы не сталкиваться лишний раз с подобными тратами и не стать токсичным или скупым в глазах знакомых, пишет 360.ru.
Ранее, исследователи межпоколенческих конфликтов свидетельствуют: молодые люди все чаще используют возрастные оскорбления по отношению к тем, кто старше, легко обзывая тех, кому немногим за сорок — «дедами», «бабками».
Кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии Института психологии РАН Анастасия Воробьева в беседе с aif.ru отмечает, что, по данным российских исследований, эйджизм распространен во всех возрастных группах, в том числе и среди даже самих пожилых людей. Но для молодежи 18−35 лет характерен такой аспект эйджизма как избегание контакта с пожилыми людьми.