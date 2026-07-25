Психолог Гончарова: зумеры больше не верят в установки родителей о работе

В итоге современное поколение часто выбирает жизнь по другому сценарию: вместо отложенного завтра они инвестируют в удовольствия сегодня. Меняется модель поведения у целого поколения, они стараются меньше работать, экономя на дорогих брендах одежды. Но при этом не отказывают себе в ежедневных удовольствиях: прогулках, поездках в ближайшие города, встречи с друзьями, хобби. В итоге качество жизни складывается из рутины, а не из редких праздников. Такая установка, однако, не избавляет от тревоги.